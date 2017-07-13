Östersunds-Galatasaray maçı hangi kanalda

Galatasaray sezonu UEFA Avrupa Ligi maçıyla açıyor...
Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
ÖSTERSUNDS
Aly Keita
Petterson
Papagiannopoulos
Somi
Mensiro
Mukiibi
Hopcutt
Edwards
Bachirou
Nouri
Gero
GALATASARAY
Muslera
Linnes
Macion
Ahmet
Carole
Selçuk
Donk
Rodrigues
Yasin
Sinan
Gomis
Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.