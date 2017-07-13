Östersunds-Galatasaray maçı hangi kanalda

1,362 kez izlendi

Bursaspor ilk kez tam kadro çalıştı

5,869 kez izlendi

1,480 kez izlendi

Beşiktaş antrenman maçı yaptı

1,963 kez izlendi

1,834 kez izlendi

30,859 kez izlendi

F.Bahçe'nin istediği Niang'ın en şık hareketleri

1,466 kez izlendi

1,508 kez izlendi

1,448 kez izlendi

Real Madrid'in yeni transferi imza töreninde rezil oldu

3,364 kez izlendi

Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Salih, Ozan, Alper ve Şener'in performanslarını beğenmedi.

Marcelo'nun transferinden gelecek parayla golcü almayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde Gignac, Llorente, Babacar ve Aboubakar var.

Topuk Yaylası kampının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Oğuz Kaan Güçtekin, Manchester City'nin radarına girdi.

Barcelona'nın forma tanıtımına katılan Arda Turan, önümüzdeki sezon da Katalan devinde oynayacağını göstermiş oldu.

Volkan Şen: İnşallah Galatasaray beni alır

Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'ın isteği üzerine eski Galatasaraylı Hamit Altıntop'u transfer etmek için girişimlere başladı.

Victor Perez, Atletico Madrid'in transfer yasağı olması nedeniyle kendi cebinden 37.5 milyon euro ödeyip Madrid ekibine transfer oldu.

Cebinden 37 milyon euro ödeyip A.Madrid'e transfer oldu

THY G.Saray'ın forma sponsoru oldu

1 Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama Fenerbahçe'nin futbolcuları için düzenlediği imza töreninde konuşan Volkan Demirel, Muslera ile ilgili açıklamada bulundu.

2 Talisca geri dönüyor Ülkesi Brezilya'da bulunan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden geri döneceğini açıkladı.

3 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

4 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

5 Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları Süper Lig takımları yeni sezon için hazırlıklarına başlarken Fenerbahçe'nin de yeni sezon giyeceği formalar sızdı.

6 Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

7 Beşiktaş'ın şampiyonluk balosu Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu, Rahmi Koç ve Mübariz Mansimov gibi isimlerin de katıldığı baloda kutlandı.

8 Fenerbahçe'de 2 yolcu var Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın, Stoch ve Aatif'ı takımda düşünmediği öğrenildi.

9 Feghouli Galatasaray'a imza atıyor Galatasaray'ın Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.