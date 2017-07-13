Ensonhaber.com'a dön

Östersunds-Galatasaray maçı hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Östersunds takımıyla karşılaşacak.

Yorum Yap

Östersunds-Galatasaray maçı hangi kanalda

Galatasaray sezonu UEFA Avrupa Ligi maçıyla açıyor...

Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

ÖSTERSUNDS
Aly Keita
Petterson
Papagiannopoulos
Somi
Mensiro
Mukiibi
Hopcutt
Edwards
Bachirou
Nouri
Gero

GALATASARAY
Muslera
Linnes
Macion
Ahmet
Carole
Selçuk
Donk
Rodrigues
Yasin
Sinan
Gomis

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM