Ensonhaber.com'a dön

Östersunds-G.Saray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'nde Östersunds ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Yorum Yap

Östersunds-G.Saray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersund takımına konuk olacağı ilk maçın hakemi belli oldu.

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü yapılacak Östersund-Galatasaray müsabakasında, İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera'nın düdük çalacağı belirtildi.

Karşılaşmada Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font'un yapacakları, dördüncü hakemlik görevini ise Mario Melero Lopez'in üsteleneceği duyuruldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM