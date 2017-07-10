Östersunds-G.Saray maçının hakemi belli oldu

Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik kadro, armanın etrafında dizilerek 4. yıldız totemi yaptı.

Galatasaray'da Slovakya kampına götürülen 4 futbolcudan biri olan Recep Gül'ün Tudor'un gözüne girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başta Stevan Jovetic olmak üzere yönetime 4 golcüden oluşan bir transfer listesi sundu.

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Töre'nin yerine Yusuf veya Volkan alınacak

Beşiktaş, 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre'nin yerine Yusuf Erdoğan ya da Volkan Şen'den birini transfer etmeyi planlıyor.