Östersunds İstanbul'a tek kaleciyle geliyor

Östersunds'un as kalecisi Andreas Andersson, Djurgarden maçında sakatlanıp yerini Aly Keita'ya bıraktı.

YEDEK KALECİYLE GELİYORLAR

Yapılan tetkiklerde Andreas Andersson'un sakatlığının ciddi olduğu en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kadrosunda sadece 2 kalecisi olan Östersunds, böylece Galatasaray maçı öncesi sadece yedek kaleci Aly Keita'ya kaldı.

Östersunds Teknik Direktörü Graham Potter, yeni bir kaleci transferi istediğini belirterek, bunun için çalışmalarını sürdüreceklerini ancak bu transferin İstanbul'a yetişmeyeceğini söyledi.

TEK KALECİMİZ VAR

İsveç kulübünün başkanı Daniel Kindberg ise kaleci krizleri hakkında, "1 tane kalecimiz var. Normalde tek bir maç için bu sayı yeterli. Yeni transfer üzerinde çalışıyoruz. Yeni kalecimizin transferi her an bitebilir." açıklamasını yaptı.

Östersunds'un 30 yaşındaki kalecisi Aly Keita, geçen sezon forma giydiği 13 maçta 11 gol yedi ve 4 maçta kalesini gole kapattı.