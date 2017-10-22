Deplasman yasağı kalktıktan sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları deplasman maçlarına gitmeye başlamıştı.

KARAR DAHA ÖNCE ALINMIŞTI

Ancak deplasmana gidilen otobüslerin kırılan camları hem tehlike yaratmış hem de faturalar kulüplere çıktığı için maddi zarara neden olmuştu. Bunları göz önünde bulunduran Emniyet Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı, camları kıran taraftarları tespit edip maça almama yönünde karar almıştı. Bu karar derbi öncesi uygulandı.

Otobüs camlarını kıran taraftarlar karakola götürüldü - İZLE

OTOBÜSLE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Türk Telekom Stadyumu'na gelen otobüslerden birinin camının kırılması nedeniyle, güvenlik güçleri, içinde bulunan taraftarları otobüsle beraber karakola götürdü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesi öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zarar veren taraftarlar polis tarafından tespit edildi.

Ülker Stadyumu'ndan Türk Telekom Stadyumu'na hareket eden bazı otobüslere zarar veren sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından Ayazağa Karakolu'na götürüldü.