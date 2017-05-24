Oyuncak silahla hakemi korkuttu 37 yıl men cezası aldı

FC Saint Sulpice ile FC Bursins Rolle Perroy arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında ev sahibi ekipte oynayan 19 yaşındaki bir futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sahayı terk eden ancak sinirlerine hakim olamayan 19 yaşındaki futbolcu, gerçek gibi görünen oyuncak bir tabancayla sahaya geri döndü. Hakemleri ve rakip futbolcuları korkutan oyuncuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Maçın hakemi, yaşanan olayı federasyona rapor ederken, her iki kulübün yetkilileri de olayı doğruladı.

37 YIL MEN CEZASI VERİLDİ

Araştırma yapan Kanton Waadt Futbol Federasyonu, oyuncunun lisansını iptal etti ve 37 yıl futboldan men cezası verdi. Waadt Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada “Bu tip insanların futbol oynamalarını istemiyoruz” dedi.

Verilen ceza, İsviçre’deki federasyonlar tarafından verilen en yüksek ceza olarak da dikkat çekti. Ceza alan 19 yaşındaki futbolcu, 56 yaşında futbola geri dönebilecek.