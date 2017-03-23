Ozan Tufan: Ben de kendimi beğenmiyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, kendisi hakkında yapılan eleştirilerin ağır fakat haklı olduğunu itiraf etti.

"ELEŞTİRİLER HAKLI"

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ozan Tufan, son dönemde hem kötü performansı hem de fazla kiloları ile gündeme gelmişti. Milli arada ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Ozan, iddialı konuştu.

Uzun bir aradan sonra milli takımın dışında kalan genç orta saha oyuncusu, "Yapılan eleştirilerin bazıları ağır olsa da haklı yönler de var. Şu anda ben de kendimi beğenmiyorum." dedi.

Milli arada çok çalıştığını söyleyen Ozan Tufan, "Kilo vermek için çalışmalara başladım. Milli arayı değerlendirip çok iyi bir şekilde dönüş yapacağım" dedi