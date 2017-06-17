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Ozan Tufan Benfica'ya transfer oluyor

Benfica'nın Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ozan Tufan Benfica'ya transfer oluyor
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İki sezon önce Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Benfica, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.

NTV Spor'un haberine göre; Yapılan görüşmeler sonucunda sarı-lacivertliler ile Portekiz kulübü anlaşmaya yakın görünüyor.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

TRANSFERE HARCANACAK

Fenerbahçe, Ozan'ın transferinden gelecek parayla yapılacak transferler için kaynak yaratmış olacak.

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