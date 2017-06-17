Ozan Tufan Benfica'ya transfer oluyor

İki sezon önce Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor.
ANLAŞMA AN MESELESİ
Benfica, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.
NTV Spor'un haberine göre; Yapılan görüşmeler sonucunda sarı-lacivertliler ile Portekiz kulübü anlaşmaya yakın görünüyor.
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.
TRANSFERE HARCANACAK
Fenerbahçe, Ozan'ın transferinden gelecek parayla yapılacak transferler için kaynak yaratmış olacak.