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Stancu ve Nicolae Stanciu'nun golleri geceye damga vurdu

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Luis Solignac Ibrahimovic'e nazire yaptı

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1 Beşiktaş Gustavo Gomez'i kiralayacak Beşiktaş yönetimi, Lyon'un 9 milyon euro teklif ettiği Marcelo'yu satarak yerine Milanlı Gustavo Gomez'i almayı planlıyor.

2 G.Saray Imbula ve Clichy'yle anlaştı Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Imbula ve Clichy ile prensip anlaşmasına vardı.

3 Fenerbahçe Castro ve Gil Dias'ı da transfer ediyor Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Valbuena, Mehmet Ekici ve Dirar'ın ardından Castro ile Gil Dias'la da anlaşmaya vardı.

4 Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor Eylül ayına kadar maçı bulunmayan A Milli Takım'da teknik direktör Fatih Terim, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'a gitti.

5 Ronaldo Real Madrid'den ayrılıyor Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı yönündeki suçlamalar nedeniyle Real Madrid ve İspanya'dan ayrılmaya karar verdi.

6 Belhanda geliyor Sneijder gidiyor Wesley Sneijder, Galatasaray'ın Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev'le anlaşmaya varmasının ardından takımdan ayrılmaya karar verdi.

7 Ozan Tufan Benfica'ya transfer oluyor Benfica'nın Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

8 Fenerbahçe Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu Play-off finalinde Fenerbahçe, normal süresi 84-84 berabere biten 4. maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma bölümü sonunda 98-94 yendi.

9 Aykut Kocaman Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.