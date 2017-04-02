Ozan Tufan dedesini kaybetti

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın dedesi Ali Tufan, dün sabah yaşadığı Bursa'nın Harmancık İlçesi'nde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ali Tufan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Harmancık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
OZAN CENAZEYE KATILAMADI
Ozan Tufan'nın babası Mehmet Tufan, kabristan çıkışında taziyeleri kabul etti.
Ozan Tufan'ın Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda bulunması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.