Ozan Tufan dedesini kaybetti

Sürpriz olayların yaşandığı futbol tarihinde okudukça şaşıracağınız en ilginç 25 olayı sizler için derledik.

Jubilo Iwata ile Shimizu S-Pulse arasında oynanan maçta konuk ekibin formasını giyen Tae-Se Jong, 90. dakikada nefis bir gol attı.

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Lens'ten Beşiktaş açıklaması

Adı Beşiktaş ile anılan Lens, kendisini F.Bahçe'ye ait hissettiğini ve asla başka bir Türk kulübünde oynamayacağını söyledi.