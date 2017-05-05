Ozan Tufan derbi öncesi hastalandı

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hafta boyu takımdan ayrı çalışan Lens'in sakatlığını atlattığı ve derbide sahada olacağı öğrenildi.

OZAN TUFAN GRİP OLDU

Sarı-Lacivertlilerde bu maçta sağ bekte görev alacak olan Ozan Tufan'ın ise iki gündür gribal enfeksiyona yakalandığını belirtildi. Ozan Tufan'ın, bu nedenle bugünden itibaren antrenmanlara tam kapasiteyle hazırlandığı ifade edildi.

Öte yandan Moussa Sow, Advocaat ile özel bir görüşme yaparak derbi öncesi forma istedi. Fenerbahçe'de kalmak için kendisini göstermek istediğini belirten Senegalli yıldızın Aatif'ın yerine ilk 11'de görev alması bekleniyor.