Ozan Tufan gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da gözaltına alındı.

JANDARMA SAHTECİLİK ŞUBESİ OPERASYON YAPTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yurda sahte belge ve kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik operasyon başlattı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki gümrüklerden yurda kaçak lüks araç ve sahte sigara sokulduğunu ihbar alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine kaçakçılık faaliyetini incelemeye aldı. 6 aylık titiz bir çalışma sonucu Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu emrindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah çeteye yönelik operasyon için düğmeye bastı.

46 KİŞİ İÇİNDE OZAN TUFAN DA VAR

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler 46 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yerine getirmek üzere harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine sabahın ilk saatlerinden itibaren operasyon düzenlendi. Ayrıca adreslerde hakimlik kararıyla arama gerçekleştirildi. Dijital ve yazılı tüm evraklara suç delili olabileceği şüphesiyle el konuldu.

(Ozan Tufan'ın 750 bin TL'lik lüks arabası)

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Fenerbahçe'nin ünlü oyuncusu Ozan Tufan'ın da bulunduğu öğrenildi. Ünlü futbolcunun çeteden yasadışı şekilde lüks araç temin ettiği belirtildi. Ozan Tufan'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Maslak'taki yerleşkesine getirildiği öğrenildi.