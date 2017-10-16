Ozan Tufan hatasız oynadı

Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen isimlerinden olan Ozan Tufan, Malatyaspor maçında güzel oyununu bir de golle süsledi. En fazla dikkat çeken ise milli futbolcunun ilk 45 dakikada 25'te 25 pas isabetiyle oynaması oldu.

İLK YARIDA PAS HATASI YAPMADI

Özellikle çok pas hatası yapmakla eleştirilen Ozan Tufan, Malatyaspor maçının ilk yarısında 25 pasın 25'inde de isabet sağlayayarak yüzde yüzlük bir oran yakaladı. Ozan, pas hatası yapmadan oynadığı ilk yarıda takımının ilk golünü de attı.

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"DAHA FAZLA SORUMLULUK ALDIM"

Yeni Malatyaspor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Ozan Tufan, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan "Son zamanlarda Aykut Hocam, yöneticiler ve taraftarın desteğiyle kendimi ön plana atma zamanımın geldiğini düşündüm. Daha fala sorumluluk almam gerektiğini düşündüm. Bir şeylerin üstüne giderek iyi şeyler yapmaya çalışmak istiyorum. Hatalarım oluyor, yanlışlarım oluyor, bazen pas hatalarım oluyor, benim yüzümden gol de yenilebiliyor ama takım olarak oynadığımız zaman, her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Derbi öncesi böyle maçlar önemlidir. Kazandığımız için mutluyum. Derbiye hazırlanacağız artık." dedi.

"VOLKAN AĞABEY BİLE ISLIKLANIYOR"

Önceki maçlarda taraftarların protestosuna maruz kalan Ozan, bu konuyla ilgili olarak "Yeri geldi tepki gördüm. Böyle şeyleri unutmanız gerekiyor, hemen onu orada yenmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Aykut Hoca ile birlikte bunu yaptığımı düşünüyorum. 3-4 maç tepki gördüm, hepsinin üstesinden beraber geldik. Kendimi hazır tutmam, bunun en önemli sebebiydi. Futbolda her şey var. Yeri geliyor Vokan Ağabey (Demirel) bile ıslıklanıyor. Biz bir aileyiz. Hep beraber olursak güzel şeyler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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