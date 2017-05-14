Ozan Tufan sağ bekte çuvalladı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta 47. dakikada Deniz Kadah'ın attığı golde El Kabir'i kaçıran Ozan Tufan, takımının mağlubiyetinde önemli rol oynadı. 54. dakikada da ağır kalan Ozan'ı bu kez kaleci Volkan Demirel kurtardı.

GÖREVİNE ALIŞAMADI

Sakatlığı bulunan Şener ile kadro dışı bırakılan Van der Wiel'in yokluğunda Teknik Direktör Dirk Advocaat, Antalyaspor maçında sağ bekte Ozan Tufan'ı görevlendirdi.

Daha önce 30 Nisan'daki Rize mücadelesinde zorunluluktan 45 dakika sağ bekte görev alan Ozan Tufan, bu mevkiye bir türlü alışamadı. 47. dakikada Deniz Kadah'ın attığı golde hamle hatası sonucunda El Kabir'i kaçıran ve takımının geriye düşmesine neden olan milli yıldız, 54'te ise bu kez ağır kaldı ancak kaleci Volkan Demirel telafi etti.

TARAFTARLAR YUHALADI

Maçı 8 bin Fenerli tribünden takip etti. Sarı-lacivertli tribünler dakikalar 82'yi gösterdiğinde Antalyaspor'u alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcuları ise protesto etti. Mehmet Topal, "Yapmayın" dese de tepkiler sürdü.