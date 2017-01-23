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Ozan Tufan: Volkan abi gol atacağımı söylemişti

Başakşehir'e attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Ozan Tufan, Volkan Demirel'in maç öncesi kendisine attığı mesajı paylaştı.

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Ozan Tufan: Volkan abi gol atacağımı söylemişti

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Ozan Tufan mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan, maçın ardından şunları söyledi:

VOLKAN AĞABEY DÜN MESAJ ATTI

"Gole ilişkin şöyle bir anı paylaşmak istiyorum, dün geceye ilişkin. Uyuyordum ancak bir mesaj geldi. Volkan Demirel ağabey yan odadan mesaj attı. Bana; 'yarın golün var, hadi uyu' dedi. Bugün de sabahtan bu yana bana 'golün var' diyordu. Ben de golümü attım. Güzel anı oldu. En önemlisi de 3 puan kazandık ve sevindiren şey; Fenerbahçe'nin üst sıralardan düşmemesi oldu."

"3 kulvarda da zorlu maçlarımız var. Kazandığımız sürece yarıştan kopmayacağız. Herkes inanıyor. Yarıştan kopmayıp şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz."

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