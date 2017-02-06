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Ozan Tufan'dan tribünlere el hareketi

Dün oynanan olaylı derbide Ozan Tufan, tepkili olan Beşiktaş taraftarına el hareketi yaptı.

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Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının son anlarında da tartışmalı anlar yaşandı.

PENALTI BEKLEDİLER

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde Ozan Tufan'ın topa eliyle müdahale ettiğini öne sürdü. Pozisyonun devamında da penaltı beklentisi gelince genç futbolcu, Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi.

ÇOK KONUŞUYORSUNUZ

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı taraftarların üst üste yaptığı penaltı itirazları sonrası eliyle 'Çok konuşuyorsunuz' şeklinde bir işaret yaptı.

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