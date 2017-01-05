Özat: Ahmet Çalık adına sevinirim kendi adıma üzülürüm

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, devre arasında kırmızı-siyahlıların Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"AHMET ÇALIK İÇİN SEVİNİRİM"

Galatasaray'la adı anılan takım kaptanı Ahmet Çalık için övgü dolu sözler kullanan Özat, şöyle konuştu: "Ahmet'in ayrılması takımın liderini kaybetmek adına beni üzer. Ülkenin gerçeklerini en iyi bilenlerden birisiyim. Büyük kulüpler bu tarz oyunculara büyük paralar veriyor. Bizim gibi kulüplerin bu kadar büyük paralar verme ihtimali yok. Oyuncular sadece kulüp iyi para kazanacağı için satılmıyor, onlara verilen paraları biz verecek durumda değiliz. Ahmet Çalık adına sevinirim, kendi adıma üzülürüm. Sevinme nedenim Avrupa'da oynayacak, milli takıma belki daha çok gidecek. Çok çalışkan bir çocuk, çok iyi yerlere gidecektir."





"BAŞKANLA İYİ ANLAŞIYORUZ"

Ümit Özat, kulüp başkanı İlhan Cavcav'la çok iyi anlaştıklarını aktardı. Cavcav'ı iyi tanıdığını vurgulayan Özat, "Başkanı 9 yaşından beri tanıyorum. Geç bile kaldım buraya gelmeye. Nasip bugüneymiş. Her insanın anlaşamayacağı biri olabilir. Neticede 41 yıl kulüp başkanlığı yapmış insanın takımında söz sahibi olması kadar doğal bir şey olamaz. Geldiğimiz günden bu yana haftada 2-3 gün yüz yüze, her gün de telefonda görüşüyoruz. Allah nazardan saklasın, başkanla hiç sorunum olmadı bugüne kadar. Desteğini hiç esirgemedi. Kimi istesek alıyor. İnşallah bunun karşılığını veririz." şeklinde konuştu.