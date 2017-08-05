Özbek Fatih Terim'le görüşmek için Bodrum'a gitti

Bu sezon önemli transferlere imza atarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Tudor yönetimindeki ilk resmi karşılaşmalarına Avrupa arenasında çıkmış ve İsveç'in kasaba takımı olan Östersund'a elenmişti.

Bunun üzerine Mircea Lucescu ile görüşen sarı-kırmızılı yönetim, Rumen teknik direktörün A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından rotayı yeniden taraftarın sevgilisi olan Fatih Terim'e çevirdi.

ÖZBEK BODRUM'A UÇTU

Fatih Terim'in Bodrum'da tatil yaptığını duyan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün akşam saatlerinde Bodrum'a uçtu.

FATİH TERİM DE BODRUM'DA

Özbek'in bu sürpriz Bodrum seferi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Çünkü takımın başında Fatih Terim'i görmek isteyen sarı-kırmızılılar, Özbek ile tecrübeli teknik direktörün bir görüşme gerçekleşeceğini iddia etti.

Haftasonu boyunca Bodrum'da kalacak olan Özbek'in Fatih Terim'le görüşmesi bekleniyor.