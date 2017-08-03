Özer Hurmacı'nın yeni adresi Osmanlıspor oldu

12,309 kez izlendi

31,207 kez izlendi

1,508 kez izlendi

19,450 kez izlendi

39,445 kez izlendi

27,034 kez izlendi

27,080 kez izlendi

1,725 kez izlendi

Eskişehir Stadı bir açıldı pir açıldı

18,502 kez izlendi

1,519 kez izlendi

Beşiktaş Negredo'nun transferini hazırladığı video ile açıkladı

İspanyol golcü Alvaro Negredo, İstanbul'da kendisini siyah beyazlı formaya bağlayan renklere imza atarak formayı giydi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın ardından Gökhan Gönül de sakatlandı.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu'nun Arda Turan ve Volkan Demirel'i kadroya çağırıp çağırmayacağı belirsizliğini koruyor.

Milli Takım'da gözler Arda ve Volkan'da

Fatih Terim Fiorentina'ya Emre Mor'u tavsiye etti

Uzun süredir golcü transferi için çalışmalarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, Lucas Perez ve kulübü Arsenal ile anlaşmaya vardı.

Selçuk ile Burak Trabzon'da buluşuyor

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

Wladimir Klitschko veda etti

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

3 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

5 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

6 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

7 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

8 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

9 Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'ye şike göndermesi Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek F.Bahçe'ye göndermede bulundu.