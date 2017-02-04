Pablo Aimar futbola geri döndü

Son olarak Arjantin'in River Plate formasını giyen Pablo Aimar sürpriz bir transfere imza attı.
ESTUDİANTES RİO İLE ANLAŞTI
2015 yılında emeklilik kararı alan Arjantinli yıldız futbola başladığı kulüp olan ve Arjantin Ligi'nde Torneo Federal B kategorisinde mücadele eden Estudiantes Rio Cuarto ile yeşil sahalara geri döndü.
MESSİ İDOLÜM DEMİŞTİ
Arjantinli yıldız Lionel Messi idolünün Aimar olduğunu açıklamıştı.
Arjantin Milli Takım formasını 53 kere giyme başarısı gösteren Aimar, kulüp kariyerinin zirvesini 2000 ile 2006 yılları arasında formasını giydiği Valencia'da yaşadı.
İspanyol ekibiyle 232 maça çıkan Arjantinli 37 gol atarken 18 de asist yaptı.
Aimar ayrıca Avrupa'da Benfica ve Real Zaragoza formalarını giymişti.