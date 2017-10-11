Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika Elemeleri son maçında Panama ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Panama'nın 2-1 kazanarak Rusya biletini aldığı mücadelede hakemin Panama lehine verdiği gol kararı maça damga vurdu.

HAKEMİN KARARI UZUN SÜRE TARTIŞILDI

Mücadelenin 1-0 Kosta Rika üstünlüğüyle devam ettiği dakikalarda Panama bir korner atışı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde top önce direğe çarptı sonra Kosta Rikalı oyuncuların müdahalesiyle dışarı gönderildi. Bu esnada maçın hakemi direğe çarpan topun çizgiyi geçtiğini düşündü ve golü verdi.

Panama hakem hatasıyla Dünya Kupası'nda - İZLE

Bu golle beraberliği yakalayan Panama, Torres'le bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı. Aldığı galibiyetle puanını 13 yapan Panama, grubu 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitti.

Panama bu skandal golü atmasaydı ve karşılaşma 1-1 bitseydi, Honduras direk Dünya Kupası'na gidecek, ABD ise play-off oynamaya hak kazanacaktı. Panama ise 5. sırada kalarak elenecekti.

HAKEM HATASI MI ŞİKE Mİ?

Panama'nın golüne futbolseverler de tepkisiz kalmadı. Hatadan öte bir durum yaşandığını ifade eden sosyal medya kullanıcıları, topun çizgiye bile değmediği pozisyonda gol kararı veren hakemin şike yapmış olabileceğini iddia ettiler.