Panathinaikos başkanından basketbolculara otobüs cezası

Fenerbahçe'ye karşı saha avantajına sahip olmasına rağmen bir maç dahi kazanamayan Panathinaikos, performansıyla yeşil-beyazlı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.

Panathinaikos yönetimi seride Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olarak EuroLeague'e veda eden yeşil-beyazlı oyunculara ağır bir ceza verme kararı aldı.

OTOBÜS CEZASI

Yunan ekibinin başkanı, Panathinaikos'un uçak biletlerini iptal etti ve takım İstanbul'dan Yunanistan'a otobüsle geri döndü.

Panathinaikos yönetiminin bu cezası sonrası oyuncuların ve koç ekibinin nerede yanlış yaptıklarını düşünmeleri için bolca zamanı olacak.

Panathinaikos 58-71 Fenerbahçe maçın özeti İZLE