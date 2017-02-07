Pancu: Van Persie'nin yaptıkları hiç doğru değildi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve 2004/05 sezonunda Kadıköy'de siyah beyazlıların 4-3 kazandığı derbide kaleci olarak tarihe geçen Rumen futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

HİÇ DOĞRU DEĞİLDİ

Pancu, "Maçı izleyemedim ama basınndan takip ettim. Van Persie'nin yaptığı hareket hiç doğru değildi. Taraftarlar duyguludur. Onları karşı böyle tahrik etmek bence hiç doğru değil. Malaesef Türkiye'de futbol maçlarında böyle olaylar oluyor. Futbolcuların bilhassa dikkat etmesi lazım. Ben Beşiktaş taraftarını anlayabiliyorum. Çok ateşliler ve aleyhlerinde bir şey oldukları zaman neler yapabildiklerini biliyorum. Samsunspor maçında bunları yaşadım. Dediğim gibi Van Persie'nin yaptığı hiç doğru değildi." diye konuştu.