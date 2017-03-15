PAOK Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ediyor

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'te flaş bir gelişme yaşandı.

ÖDEMELER YAPILMADI PAOK FIFA'YA GİDİYOR

PAOK'tan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle 4.5 yıllığına kadroya katılan futbolcu için gerekli ödemelerin yapılmadığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların içinde bulunduğu mali açıdan sıkıntılı durum Yunan ekibine de tesir etti. Galatasaray'a bir son ödeme tarihi verildiği, taksitlerin ödenmediği, PAOK'un konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlandığı belirtildi.

AVRUPA'DAN MEN CEZASI ALMIŞTI

Galatasaray bilindiği üzere UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği 1 yıl Avrupa'dan men cezası almıştı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen bu yıl Avrupa'dan uzak kaldı.