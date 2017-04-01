PAOK Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray’da Garry Rodrigues krizi büyüdü, eski kulübü PAOK beklediği paranın gelmemesi üzerine FIFA'ya başvuruda bulundu.

PARASI ÖDENMEDİ

Bu sezon devre arası döneminde 3.5 milyon euro karşılığında Yunan ekibinden Cimbom’a katılan Hollandalı futbolcunun transfer taksidinde sorunları çözülmedi.

Anlaşma zamanında Yunan kulübüyle bir protokol imzalayan ve taksit yapma konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, ilk etapta 1.5 milyon Euro'yu ödedi ancak daha sonraki süreçte işler çıkmaza girdi.

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

İkinci taksit döneminde herhangi bir ödeme yapmayan Galatasaray’a karşı PAOK iki farklı süre tanıdı. Önce 20 Mart 2017 tarihini belirleyen PAOK, daha da ılımlı davranıp, 31 Mart Cuma (dün) gününü işaret etti.

Anlaşmanın 3. taksidinin de 20 Nisan Perşembe günü yapılması gerektiği de hatırlatıldı.