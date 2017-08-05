Paris'te Neymar formaları tükendi

France Bleu Paris'in haberinde, Neymar'ın transferinin kesinleşmesinden sonra PSG kulübünün Paris'te bulunan iki satış mağazasında dün yeni formaların satışa sunulduğu kaydedildi.

NEYMAR FORMALARI 6 SAATTE TÜKENDİ

Şanzelize bulvarındaki PSG satış mağazasında uzun kuyruklar oluşurken, Neymar'ın 100 avroya satılan 10 numaralı yeni formasının 6 saat içinde tükendiği belirtildi.

SATIŞ VE KATILIM REKORU

Haberde ayrıca, Şanzelize ve Parc des Princes stadında bulunan iki mağazaya bir günde 15 bin taraftarın forma satın almak için geldiği, bu alanda da tarihi bir rekor kırıldığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde başlayan satışların öğleden sonra stokların bitmesiyle sona erdiği, formadan bir günde toplamda 10 bin adet satıldığı, yeni satışlarda ise kulübün artık bir kişiye tek forma satma kararı aldığı duyuruldu.

Habere göre, ortalama 2 saatlik beklemenin ardından sarı renkli PSG deplasman formasını alan şanslı taraftarlar, gün sonunda PSG kasasına 1 milyon avro kazandırdı.