Potada derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe ile Beşiktaş futboldan önce basketbolda karşı karşıya geldiler.

Ülker Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-76 mağlup etti ve bu sezon ligde evinde oynadığı 15. maçtan 15. galibiyetini almış oldu.

FENERBAHÇE'DEN 26. GALİBİYET

Bu skorla ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, galibiyet sayısını 26'ya çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan'dan Stimac, maçın en skoreri oldu. Beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği Fenerbahçe'de ise Ali Muhammed, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

