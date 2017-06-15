Passolig Genel Müdürü Kazancı: Hedefimiz 5 milyonu aşmak

Kazancı, Malatya'daki bir otelde düzenlenen iftar etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Çeşitli kentlerde toplantılar düzenleyerek sistemle ilgili detayları paydaşlarına anlattıklarını belirten Kazancı, aynı zamanda sistemle ilgili yanlış bilinenlere açıklık getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Etkinlikte 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi veren Kazancı, e-bilet sisteminin altyapısının bu kanuna dayandığını ifade etti.

Passolig sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgiler de veren Kazancı, şöyle konuştu:

"Sistemin başında ciddi eleştiriler olması beklenilen bir durumdu, çünkü teknolojik bir iş ve insanların çok da alışık olmadığı bir konuydu. Eskiden insanlar maça kağıt biletle giriyordu ancak şu anda herkesin TC kimlik numarasının ve fotoğrafının olduğu bir kart var. Bugüne geldiğimizde Passolig sisteminin 2 milyon 850 bin karta ulaştığını görüyoruz. Sezon başına nereden baksanız 950 bin-1 milyon civarında bir kart satışı oluyor. Passolig kartı sayısının 5 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'de o kadar büyük bir potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Her geçen gün de zaten rakamlar bizi doğruluyor. Passolig sistemi ilk geldiğinde seyirci sayılarında bir düşüş oldu. Ancak 3 seneyi doldurduğumuz bugünlerde neredeyse Passolig öncesi sistemin geldiği ortalama sayıları bulduk."

Kazancı, TFF 1. Lig'deki Passolig kartı sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Süper Lig'den daha da çok artışı TFF 1. Lig'de gördük. Yüzde 32'lik bir artış oldu. Maç başına 2 bin 200 kişi olan ortalama, 3 bin kişilere geldi. Bunda Yeni Malatyaspor'un başarısının etkisi çok büyük." ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kazancı, kentlerdeki yeni stadyumların seyirci sayısına önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.