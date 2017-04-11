Patlama sonrası Emre Mor'dan ilk haber geldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Monaco’yu ağırlayacak olan Borussia Dortmund, müsabaka öncesi şok bir olayla sarsıldı.

Monaco maçı öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün stada hareketi esnasında bir patlama oldu.

Dortmund futbolcusu Marc Bartra patlamada yaralandı. İspanyol oyuncu hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma yaşanan bu olayların ardından 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 19:45’e ertelendi.

BARTRA'NIN KOLUNDA YARA VAR

Marc Bartra’nın eşi Melissa Jimenez, "Kolunda küçük bir yara var. Takımın geri kalanı gibi şu anda oynayabilecek durumda değil." açıklamasını yaptı.

EMRE İYİ DURUMDA

Borussia Dortmund’da forma giyen milli oyuncumuz Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan: "Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında" diye konuştu.

Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund otobüsünün yakınlarında patlama oldu. Marc Bartra’nın yaralandığı patlama sonrası mücadele 12 Nisan 2017 Çarşamba gününe ertelendi.