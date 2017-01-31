Pato da Çin malı oldu

Brezilyalı oyuncu Pato bundan böyle Fabio Cannavaro’nun çalıştırdığı Tianjin Quanjian takımının formasını giyecek. Çin ekibinin kasasından bu transfer için 18 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.

PATO: 'MUTLUYUM'

NTVSPOR'un haberine göre; Bu sezon Villereal formasını sadece 11 kez giyebilen Pato, toplam 6 kez fileleri havalandırdı. Twitter hesabından yeni teknik direktörü ile çekilmiş bir fotoğrafa yer veren Pato; "Tianjin Quanjian ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

COSTA'YI İSTEDİLER AMA...

Pato yeni takımında Belçikalı Alex Witsel ile takım arkadaşı olacak. Tianjin Quanjian, ara transfer döneminde Chelseali Diego Costa'yı kadroya katmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.