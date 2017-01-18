Paul Pogba: Real Madrid ve Barcelona'yı reddettim

Ağustos 2016'da 105 milyon euroya Manchester United'a transfer olan Pogba, İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'in kendisine yaptığı teklifleri kabul etmediğini açıkladı.

BENİMLE İLGİLENİYORLARDI

Fransız golcü açıklamasında, "Manchester United'a geldim, çünkü hedeflerim var. Bu benim için büyük bir mücadele. Real Madrid veya Barcelona'ya da gidebilirim, benimle ilgileniyorlardı. Ancak, seçimim Manchester United oldu. Çünkü, kalbimin sesini dinledim." ifadelerini kullandı.

FUTBOL OYNAMAYA GELDİM

Manchester United ile kupalar kazanmak istediğini söyleyen Paul Pogba, "Kendime her zaman, United'a geri döneceğim diyordum. Bu kulübü çok seviyorum ve burada bitmemiş işim var. Daha fazla oynamak istediğim için buradan ayrılmıştım. Transfer ücretimi hiç düşünmüyorum. Ben buraya futbol oynamak için geldim." diyerek sözlerini noktaladı.