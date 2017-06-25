Paulinho Barcelona'yı reddetti

1 Vergi kaçırmakla suçlanan futbol adamları Son günlerde futbolcular başta olmak üzere birçok futbol adamı vergi kaçırmakla suçlanıyor. İşte o isimler..

2 Bulgaristan'da sahayı öküzler bastı - İZLE Bulgaristan'da PFC Botev Plovdiv ile Cypriot AEL Limassol arasında oynanan hazırlık maçında sahayı öküzler bastı.

3 Fenerbahçe'de hedef Doumbia Gelecek yılın takımını kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattına Doumbia'yı transfer ediyor.

4 Cengiz Ünder'e Avrupa'dan teklifler var Transferin gözdesi Başakşehirli Cengiz Ünder'e Avrupa'dan 4 kulüp transfer teklifinde bulundu.

5 Galatasaray'a Katarlı sol bek Dış transferde Belhanda, Gomis ve Maicon gibi önemli isimlerle anlaşan Galatasaray, sol bek için sürpriz bir isme talip oldu.

6 Selçuk İnan: Hakemler şampiyonluğa etki etti Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, başarısız geçen sezonu değerlendirdi.

7 Umut Güner: Talisca Beşiktaş'ta kalacak Adı Manchester United başta olmak üzere pek çok takımla anılan Talisca ile ilgili olarak Beşiktaş cephesinden açıklama geldi.

8 Tudor 5 futbolcunun gönderilmesini istedi Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yönetime kiralıktan dönen oyuncuları kadroda düşünmediğini söyledi.

9 Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'nı garantiledi A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 yendi.