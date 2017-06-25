Paulinho Barcelona'yı reddetti

Futbol hayatını; Çin Ligi'nde mücadele eden Guangzhou Evergrande’de sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho, Barcelona'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.
ÇİN'DEN MEMNUN
Globoesporte’ye konuşan Paulinho, Barcelona'nın menajeri vasıtasıyla kendisiyle iletişime geçtiğini vurguladı. Yapılan teklifin kendisini onurlandırdığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, bununla birlikte Çin'deki hayatından memnun olduğunu söyledi.
2015'te 14 milyon bonservis bedeli karşılığında Tottenham'dan Guangzhou Evergrande’ye transfer olan Paulinho, son 2 yıldaki performansıyla Brezilya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.