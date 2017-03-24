Paulinho'dan Uruguay'a nefis gol - İZLE

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Uruguay ile Brezilya, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da Centenario Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

MUSLERA CEZALIYDI

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve Barcelona'nın yıldız forveti Luis Suarez bu karşılaşmada cezalı oldukları için forma giymediler.

PAULİNHO'DAN FÜZE

Maçın 9. dakikasında Uruguay, Edinson Cavani'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Gouangzhou Evergrandeli orta saha Paulinho, nefis bir golle Brezilya'ya beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İşte o güzel gol:

PAULİNHO HAT-TRİCK YAPTI

İkinci yarıda 52. dakikada Paulinho, Sambacılar'ı 2-1 öne geçirdi. 75'te Neymar skoru 3-1 yaptı. 90'da ise Paulinho takımı adına 3. golünü yaptı ve hat-trick'le maçın skorunu belirledi; 1-4.

Bu skorun ardından 10 takımlı Güney Amerika grubunda Brezilya 30 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Uruguay ise 23 puanda kaldı.