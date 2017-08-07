Penaltı yaptıran Pepe'yi arkadaşları teselli etti

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferi Pepe, Atiker Konyaspor maçında futbolun azizliğine uğradı.

İLK MAÇINDA PENALTI YAPTIRDI

Siyah-beyazlı forma altında ilk resmi maçına çıkan Portekizli yıldız, etkili bir futbol sergilese de maçın sonunda yaptığı penaltı ile kupanın Atiker Konyaspor'a gitmesine neden oldu.

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği dakikalarda Pepe, Jonsson'u ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in atışı gole çevirmesiyle yıkılan tecrübeli futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Pepe'nin soyunma odasında göz yaşlarını tutamadığı, takım arkadaşları tarafından teselli edildiği ifade edildi. Kupayı Konyaspor'a kaptıran Beşiktaş'ta ilk golde ise Adriano taraftarlara saç baş yoldurttu.

Önündeki Traore'ye müdahale etmeyen siyah-beyazlı futbolcu, Burkina Fasolu oyuncunun vuruşunu izledi ve Konya'yı öne geçiren gol geldi.

Konyaspor karşısında savunma hatalarıyla golleri kalesinde gören Beşiktaş, bir kez daha Süper Kupa'yı uzaktan izlemek zorunda kaldı. Kartal geçen sezon da Galatasaray'a kupayı kaptırmıştı.