Penaltıda da lider Beşiktaş

Fenerbahçe’nin, Bursapor karşısında penaltıyla 1-0 öne geçmesi ve arkasından da yine bir penaltıyla 1-1 berabere kalması, bu sezonki penaltı tartışması yeniden gündeme oturdu.

G.SARAY BU DURUMDAN RAHATSIZ

Beşiktaş’ın Karabükspor karşısında penaltı beklediği pozisyonla birlikte tartışmalar iyice alevlenirken, Galatasaraylılar da kendilerinin lehine penaltı çalınmasından rahatsız.

Ligin 20. haftası itibariyle lehine en çok penaltı çalınan takım siyah beyazlılar oldu. Beşiktaş’ı, Kanarya takip etti.

9 PENALTININ 8'İ GOL OLDU

Kartal, bu haftaya kadar 9 penaltı kullanırken, bunların 8’ini gole çevirdi. Beşiktaş’ı 7 penaltıyla takip eden Fenerbahçe, bu atışların 6’sını gole çevirdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Başakşehir ise 2 penaltıyla ligde en az beyaz noktaya giden ekipler arasındalar.

Aslan bu penaltıların birini gole çevirirken, Başakşehir 2 penaltıyı da filelerle buluşturdu. Son Bursapor-Fenerbahçe maçında penaltı kazanan Timsah’ın bu sezon ilk kez beyaz noktaya gitmesi de dikkat çekti.