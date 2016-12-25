Pep Guardiola transfer yapmayacak

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'nişn teknik direktörlüğünü yapan Pep Guardiola, yaklaşan kış transfer sezonunda kulübünün takınacağı tavırı açıkladı.

OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM

Pazartesi günü Hull City ile deplasmanda yapacakjları yılın son maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yapan Guardiola, "Sahip olduklarımızdan memnunum. Bizim görevimiz sahip olduğumuz oyuncularımıza özgüven duygusunu aşılamak. Belki bazı pozisyonlar için bir şeyler bakabiliriz bunu tamamen reddedemem ama şu anda bu gerçekleşmeyecek ve bizim öncelikli hedefimiz sahip olduğumuz oyunculardan yararlanmak." diyerek transfer yapmama eğiliminde olduklarını belirtti.

Yazın bonservisi alınan Palmerias oyuncusu Gabriel Jesus ise ocak ayında kadroya katılacak.