Pepe bugün İstabul'a geliyor

Beşiktaş, uzun süre beklenilen stoper transferini mutlu sonla bitirdi. Portekiz'in dünyaca ünlü savunma oyuncusu Pepe İstanbul'un yolunu tutuyor.

ÖZEL UÇAK KİRALANDI SAAT 17.00'DE GELECEK

Pepe, Lizbon'dan yerel saatle 14.00'de havalanacak uçakla İstanbul'a gelecek.

Pepe için Beşiktaşlı işadamı Mesut Toprak'ın özel uçağı kiralandı. Pepe için İstanbul'daki Four Seasons Otel'de yer ayırtıldı.

Pepe'nin Türkiye saati ile 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

4 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İdari Menajer Ali Naibi ve menajer Ahmet Bulut 34 yaşındaki oyuncu ile bu sabah son detayları konuşmuştu.

Siyah-beyazlılar Portekizli stopere son olarak yıllık 4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş ve anlaşma sağlanmıştı.