Isınma hareketlerinden sonra takımdan ayrılarak bireysel antrenör ile çalışan Pepe idman sonunda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK GURULUYUM"

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Pepe, "Takımla ilk idmana çıktım. Teknik ekip olsun, takım arkadaşlarım olsun herkesle tanıştım. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Beşiktaş'ta olmak benim için şans. Bu şansı bana tanıdıkları için, aralarına aldıkları için takım arkadaşlarıma teşekkür ettim. Onlar için çalışacağımı söyledim.

Pepe: Burada olmak benim için bir şans İZLE



"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Sıkı çalışarak çok iyi bir sene geçirebiliriz. Hem kulüp hem takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. O iyi karşılanmadan sonra doğal olarak her şey kendiliğinden gelecektir. Fizik olarak tabii ki şu anda takımla aramda fark var. Bu hafta tek çalışacağım, önümüzdeki haftanın başından itibaren takıma katılmayı düşünüyorum. Tabii ki hocamızın ve kondisyonerin kararı.

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM"

İmza attığım günden bu yana çok kişi mesaj attı. Real Madrid'den arkadaşlarım iyi dileklerini ilettiler. Yeni bir sayfa açıyorum, yeni kültür tanıyacağım. Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda her gün sıkı çalışıp hep beraber mutlu olmak istiyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Pepe ilk antrenmanına çıktı İZLE