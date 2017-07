Pepe: 'Come to Beşiktaş' kampanyası çok etkiliydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, BeIN SPORTS'a konuştu.

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ifade eden Pepe, siyah-beyazlı kulüpte harika bir arkadaşlık ortamının bulunduğunu söyledi.

STADI GÖRÜNCE KOLAY OLDU

Beşiktaş'ın teklifini kabul etme sürecini de anlatan Pepe, "Çok özel duygular içerisindenyim. Burada fantastik günler geçiriyorum. Günde çift idman yapıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. O maçı kazanıp kupaya uzanmak istiyoruz. Kariyerim boyunca futbolla kazanabilecek her şeyi kazandım. Büyük takımlar teklif yaptı, onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş da bana çok ilgi gösterdi ve teklif yaptı. Transfer sürecinde taraftarın bana ve aileme gösterdiği ilgi çok özeldi, 'Come to Beşiktaş' kampanyası çok etkiliydi. Stadı da gördükten sonra karar vermem kolay oldu" şeklinde konuştu.