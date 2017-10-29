Pepe: Herkes bize karşı kazanmak istiyor

Pepe, 4 hafta sonra kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi. "Bizim için çok önemli bir maçtı." diyen Pepe, "Ligde kazanamıyorduk. Galibiyete serisine ihtiyacımız vardı. Zor bir sahada zor bir rakibe karşı galip geldik. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Beşiktaş geçen 2 sezonun şampiyonu, bu nedenle hedef takım. Herkes Beşiktaş'a karşı kazanmak istiyor. Saha dışı faktörleri düşünmeden hocamızın verdiği görevi yapmaya çalışmamız lazım. Ligin geri kalanında da bunu yapmaya çalışacağız." dedi