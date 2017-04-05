Galatasaray'dan Pepe çıkarması

Yeni sezonun transferleri için düğmeye basan Galatasaray'ın önceliği stoper.

CENK ERGÜN İSPANYA'DA

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou'nun yerine uluslararası düzeyde bir isim almak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, listenin ilk sırasında yer alan Real Madridli Pepe için düğmeye bastı.

Yönetici Cenk Ergün bu hafta içinde İspanya'ya giderek Portekizli futbolcu ve menajeriyle masaya oturacak. Real Madrid'in serbest bırakmaya hazırlandığı 34 yaşındaki Pepe ile sözleşme şartlarını görüşecek olan Ergün ardından alternatif isimlerle de masaya oturacak.