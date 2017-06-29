Pepe olmazsa Subotic gelecek

Real Madrid’den ayrılan Pepe’yi kadrosuna dahil ederek gövde gösterisi yapmak isteyen ancak yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle henüz istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, alternatif isimlere yöneldi...

ŞENOL HOCA DA SICAK BAKIYOR

Başta Domagoj Vida olmak üzere Adil Rami ve Thomas Vermaelen’i de gündemine alan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman’ın son gözdesi Neven Subotic oldu.

Geçtiğimiz sezonu Köln’de kiralık olarak geçiren ve Borussia Dortmund’a geri dönen 29 yaşındaki savunmacıya teknik direktör Şenol Güneş’in de sıcak baktığı öğrenildi.

GELMEK İSTİYOR

Hem sağ stoper hem de sol stoper olarak oynayabilen Sırp savunmacının Beşiktaş’a gelmeyi istediği belirtildi.