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Pepe sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için transfer görüşmelerine başladığı Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Pepe'nin sağlık kontrolü, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirildi.

-110 DERECELİK ODAYA GİRDİ

Detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli futbolcu; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 34 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Pepe, Acıbadem Sports'da bulunan -110°C'lik soğuk odaya girdi.

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