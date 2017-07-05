Pepe transferi Avrupa'da manşetlerde

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü savunma oyuncusu Pepe'yi resmen kadrosuna kattı. Transfer Avrupa basınında manşetlere taşınırken, son dakika olarak duyuruldu.

PSG'Yİ DEĞİL BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİ

Fransa'nın en ünlü gazetesi L'equipe; "Pepe Beşiktaş'ı Paris Saint Germain'e tercih etti" başlığıyla verdiği haberde, "Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Pepe, yeni bir şampiyonluk keşfetmeye gidiyor" ifadelerini kullandı.

İspanyol Marca gazetesi, Pepe'nin imzalı fotoğrafını paylaştı. Gazete ayrıca Pepe'nin Instagram hesabından paylaştığı 'Beşiktaş Donanması' görseline de yer verdi.

As gazetesi, "Pepe, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı" diyerek transferi takipçilerine duyurdu.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, "Türk kulübü, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe ile resmi sözleşme imzaladı" dedi.





Mirror gazetesi, "Beşiktaş, Pepe ile anlaştı" ifadelerini kullanırken, Pepe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da yer verildi.

LA LİGA RESMİ SİTESİNDEN DUYURDU

Öte yandan La Liga'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Bir efsane Türkiye'ye geliyor! Pepe, yeni döneminde sana iyi şanslar diliyoruz!" ifadesi kullanıldı.



