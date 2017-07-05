Beşiktaş dün gece İstanbul'a getirdiği Pepe ile sözleşme imzaladı. Portekizli yıldız imza töreninden önce kulüp televizyonuna verdiği özel röportajda Türkçe mesaj verdi.

Pepe'den taraftara Türkçe mesaj - İZLE

PEPE ARTIK BEŞİKTAŞLI

Beşiktaş taraftarı arasında bir slogan haline gelen ve her yeni transfere söyletilen sözleri Pepe de söyledi. Yıldız oyuncu "Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşikjtaşlı" diyerek geleneği sürdürdü.

2 YILLIK 9,5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Pepe'nin maliyetini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp Pepe'ye 2 yıl için 9.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle;

"Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup,

2017/2018 ve 2018/2019 Sezonununda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadğı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir"



