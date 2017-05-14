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Pepe'nin yeni takımı belli oldu

Adı Galatasaray'la da anılan Portekizli defans oyuncusu Pepe, gelecek sezon İnter forması giymeyi çok yakın.

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Pepe'nin yeni takımı belli oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid'den sezon sonunda ayrılacak olan Pepe'nin yeni adresi belli oldu.

İNTER'E GİTMEYİ PLANLIYOR

Adı Galatasaray ile de anılan Portekizli savunma oyuncusunun, gelecek yıl İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyeceği ileri sürüldü.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Çin, Fransa ve İngiltere'den gelen teklifleri geri çeviren deneyimli stoper, kararını Çizme temsilcisinden yana kullandı.

UFAK DETAYLAR KALDI

Lacivert-Siyahlı Milano ekibinin yaptığı teklifi kabul eden 34 yaşındaki Pepe'nin transferinde ufak detayların kaldığı gelen haberler arasında.

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