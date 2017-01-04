Pereira ve Mas resmen Trabzonspor'da

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından bordo-mavililer Portekizli Joao Pedro Da Silva Pereira ve Arjantinli Emmanuel David Mas Sgros ile anlaştıklarını KAP'a bildirdi.

PEREIRA'YA 1,4 MİLYON EURO

Trabzonspor tarafından Pereira için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde; Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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Emmanuel Mas içinse şu açıklama yapıldı; "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros'un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;Club Atletico San Lorenzo De Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.- EUR ödenecektir.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.