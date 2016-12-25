Pereira Yasin Öztekin'i istiyor

Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya Yasin Öztekin'i koyduğu öğrenildi.

Türkiye'de Kanarya'yı çalıştırdığı dönemde Yasin'in futbolunu çok beğendiğini her fırsatta söyleyen Pereira'nın onun alınmasını çok istediği de belirtildi.

Alman ekibinin Yasin için hazırladığı teklif de belli oldu.

RAKAM 3 MİLYON EURO

1860 Münih, Yasin Öztekin için Galatasaray'a 3 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya ne kadar vereceği ise henüz belirsiz.

Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon Euro alan Yasin'e 1860 Münih'in kaç para önereceği de önemli.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Almanya'da verginin yüksek olması sebebiyle kulüp idarecilerinin Vitor Pereira'nın çok istediği Cimbom'un yıldızı için şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi.

Bu arada Yasin'e 1860 Münih'in yanı sıra Hamburg'un da talip olduğu belirtiliyor.

7 GOLÜ VAR

Öte yandan milli futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı lig maçlarında 7 gol attı.