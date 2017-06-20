Perez: Ronaldo'nun ayrılacağını düşünmüyorum

Perez, İspanyol basınında yer alan açıklamasında, "Ne ben ne de Real Madrid'den herhangi biri onun ayrılacağına inanıyor. FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndan sonra Ronaldo ile konuşmayı düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"GELEN BİR TEKLİF YOK"

Portekizli futbolcuyu milli takımdayken rahatsız etmek istemediklerini dile getiren Perez, "Ronaldo, Real Madrid'in futbolcusu ve olmaya da devam edecek. Ronaldo'nun serbest kalma bedeli 1 milyar euro. Gelen bir teklif yok ve onun ayrılacağını düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Ronaldo'nun "gerek insan gerekse futbolcu olarak mükemmel biri" olduğunu kaydeden Perez, bazı basın organlarının onu bir suçluymuş gibi göstermesinin Portekizli futbolcuyu rahatsız ettiğini belirtti.

Vergi kaçırdığı iddiasıyla Madrid savcılığınca hakkında dava açma başvurusu yapılan Ronaldo ile ilgili çıkan haberler sonrasında Portekizli futbolcunun avukatlık bürosuyla temasa geçtiklerini anlatan Perez, "Ronaldo'nun İngiltere'de oynadığı dönemde sahip olduğu ve hiçbir sorun yaşamadığı şirket, Real Madrid'de oynarken de var oldu. Her şey bir yanlış anlama olmalı ve kısa sürede açıklığa kavuşturulmalı. Eminim ki, imaj gelirleriyle ilgili hiçbir beyanını saklamadı ve gelirlerini açıkladı. Ama uyuşmazlık var mı onu bilmiyorum. Eğer var ise bu mahkemeye ve sonrasında Yüksek Mahkeme'ye taşınacaktır. Ama şimdiden bir suçlu imajı vermek normal değil." değerlendirmesinde bulundu.