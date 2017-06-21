Peter Crouch Göztepe'ye geliyor

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, sezon öncesi forvet arayışlarını sürdürüyor.

Her transfer döneminde olduğu gibi birçok yıldız isimle anılan İzmir ekibinin bu kez Stoke City’nin yıldızı Peter Crouch’la anlaşma sağladı.

GÖZTEPELİ TARAFTAR PAYLAŞTI

Spor gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından havayollarında çalışan bir Göztepeli taraftarın sosyal medyada paylaştığı bilet bilgilerine göre Peter Crouch, Perşembe günü İzmir’e gelecek.

MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR

Peter Crouch’un Göztepe ile anlaştığı dedikoduları bile takımda büyük bir ismi görmek isteyen taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Taraftarlar, yıldız oyuncuyu sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz yıl Stoke City forması ile Premier Lig’de 27 maça çıkan Peter Crouch, 7 gol atıp 3 de asist yapmıştı.