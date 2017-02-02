PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ceza

Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

Kafes dövüşü şampiyonu McGregor ile yenilgisiz boksör Floyd 1 milyar dolarlık maça çıkacak.

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1 dakika oynamadı 1 milyon TL kazandı

Galatasaray'a Ünal Aysal döneminde gelen ve 2 yıldır 1 dakika bile oynamayan Endogan Adili, şu ana kadar yaklaşık 1 milyon TL kazandı.