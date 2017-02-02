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PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ceza

PFDK, Aziz Yıldırım'a 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL para cezası verdi.

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PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.02.2017 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararları bildirdi.

AZİZ YILDIRIM'A HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kulubün divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalardan dolayı ceza verdi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Karar verilmiştir."

PFDK'nın tüm açıklamaları için tıklayınız...

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