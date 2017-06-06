PFDK'dan Başakşehir ve Konyaspor'a ceza

Başakşehir ve Konyaspor'a yeni sezon öncesi kötü haber...

PFDK, geçtiğimiz çarşamba günü oynanan Türkiye Kupası final mücadelesinde taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübe de birer maç seyircisiz oynama cezası verdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 31.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 31.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ